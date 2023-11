Batterie commestibili | una rivoluzione tutta italiana

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si accumulano nei cassetti, nei portapenne sulle scrivanie, nelle scatole più o meno nascoste: non sappiamo dove buttarle e dunque le accumuliamo in attesa di trovarle una destinazione sicura. Di cosa parliamo? Dellescariche. Le pile comuni che si utilizzano per gli apparecchi elettrici ed elettronici, che sono una specie di croce e delizia per chi non ha a portata di mano dei punti raccolta facilmente raggiungibili. La notizia straordinaria è che un team di ricercatori tutto made in Italy, guidato da Mario Caironi del Printed and Molecular Electonics Laboratory al Centro di Iit a Milano, ha brevettato la prima batteria commestibile al mondo. Avete capito bene: una batteria che si può mangiare. I componenti o meglio gli ingredienti Per realizzarla sono stati usati componenti edibili: la riboflavina (detta anche vitamina B2) che agisce da anodo, e la ...