Bastoni punta una gara! Juventus-Inter? Altro forfait in vista ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023), infortunatosi in nazionale, spera di rientrare il prima possibile. Speranza per un match. Intanto per, verso ilunacciaccato. INFORTUNATI ? Alessandronon ci sarà a, dopo il guaio rimediato in nazionale. Niente Benfica in Champions League per il difensore. La speranza è quella di recuperarlo per la trasferta del 3 dicembre contro il Napoli. Intanto, indel match di domenica sera, va verso ilanche Juan Cuadrado. Il colombiano continua ad allenarsi a parte e le sue speranze di partire per Torino sono sempre più ridotte al lumicino. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e calciomercato ...