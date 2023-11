Basta soldi al mattone Le banche voltano le spalle a Xi Jinping

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tutti al capezzale delcinese. O forse no. Qualcuno in Cina, non se la sente più di mettere una pezza agli immani problemi di un settore, quello immobiliare, che negli ultimi anni si è disintegrato un poco alla volta. Innescando una spirale di sfiducia che ormai ha contagiato i mercati. La prova è nella fuga di massa degli investitori a cui il mondo ha assistito in questi mesi. Ora da Pechino suona un’altra chiamata, l’ennesima. Il partito ha stilato una lista di cinquanta società immobiliari in agonia, tra cui anche Country Garden, primo gruppo privato del Paese, che senza una nuova tornata di prestiti, fallirà senza ombra di dubbio. E per questo motivo ha chiesto ai più importanti istituti finanziari del Paese di fare piani di credito per gli ultimi due mesi di quest’anno e del prossimo anno che prevedano un sostegno al mercato immobiliare, che vive una grave ...