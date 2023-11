Bassetti vs Le Iene | la replica del programma | “Non siamo medici | ma neanche stupidi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Arriva la risposta alle parole dell'immunologo: "Ha passato due anni a sostenere che il plasma iperimmune non funzionava, ora deve ricredersi" Prosegue il botta e risposta tra l’immunologo Matteo, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, e Le. Ieri in un video su Xsi era scagliato contro ildi Italia 1 commentando un servizio che lo riguardava e parlando di “metodo”. Oggi arriva ladel. “Caro Prof., non(come lei reclama) – si legge in una nota – ma none in questi mesi abbiamo parlato con tantiche non la pensano come lei. Ha ...