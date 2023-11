Basket | Achille Polonara vicino al rientro in gruppo con la Virtus Bologna In campo a metà dicembre?

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Buone notizie in vista per lae soprattutto per, che sembrerebbe ormai pronto a rientrare ina partire dall’inizio di settimana prossima. In base a quanto riporta il Corriere di, il lungo marchigiano ha concluso il suo percorso terapeutico dopo la rimozione della neoplasia testicolare e a breve tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra. In questo periodo il giocatore della Nazionale italiana si stava già allenando individualmente, quindi senza contatti, per riprendere confidenza con il parquet e con il canestro prima di cominciare a lavorare maggiormente sull’aspetto atletico. A questo punto è plausibile ipotizzare un suo possibile ritorno inverso, dopo due mesi ...