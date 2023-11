Banche | c’è l’accordo per il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti | tutte le novità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il rinnovo delnazionale dei bancari è sempre più vicino. L’Abi ha trovato una posizione che risponde alle esigenze dei sindacati sulla parte economica. La tanto attesa firma, che riguarda 280 miladegli istituti di credito italiani, deve arrivare entro venerdì 24, data in cui dovrà essere versata la prima parte di incrementi all’interno della busta paga di dicembre. Neldei bancari, che secondo quanto scrive Teleborsa comporta un aumento di di 435 euro, l’ultima ipotesi su cui Abi e i sindacati lavorano porta a una prima tranche di 250 euro in dicembre, oltre ad ulteriori 250 euro per la tredicesima, e 1.250 euro di arretrati, (cinque mesi, con decorrenza da luglio), che saranno corrisposti sempre a fine anno. In totale, quindi, al livello medio di riferimento 1.750 euro in più in ...