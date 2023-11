Bancari | contratto firmato | 435 euro di aumento e riduzione orario di lavoro

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ecco quali saranno le novità Unmedio mensile di 435della retribuzione da dicembre e arretrati per il periodo luglio-novembre di quest’anno con una media di 1.250. E’ quanto prevede il nuovodeinell’ipotesi di accordo,oggi dai sindacati di settore, Abi e il gruppo Intesa Sanpaolo. Il rinnovo interessa circa 270mila lavoratrici e lavoratori delle banche, operanti in Italia e aderenti ad Abi (altri 30milasono dipendenti delle Bcc, che hanno un altrocollettivo). Previsto, inoltre, il ripristino pieno della base di calcolo del trattamento di fine rapporto a partire dall’1 luglio 2023. L’contrattuale verrà pagato in quattro quote a partire dalla busta paga di ...