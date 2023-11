Balotelli all’Europeo | “Sono ancora il più forte attaccante italiano”

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mariosi candida a una convocazione con la maglia dell’Italia: vuole partecipare2024. Per farlo dovrà convincere Spalletti segnando molti goal in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor. L’exdi Inter, City e Milan è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Nazionale e per rilanciarsi come possibile giocatore da convocare. “Iocon la Nazionale non ci vado“, ha scherzato Mario. “In Germania fa freddo. Lasciatemi stare, o va a finire che se parlo creo la nuvola di Fantozzi sull’Italia“. Mariocon la maglia della Nazionale (LaPresse)Dopo essersi schermito, l’dell’Adana ha però ammesso di sentirsiin grado di poter offrire qualcosa alla maglia azzurra. “Datemi ...