Ballando con le Stelle | Teo Mammucari in giuria nella prossima edizione? Parla Milly Carlucci

(Di giovedì 23 novembre 2023) La nuovadicon leè iniziata oramai da poco più di un mese e già ci sono state parecchie dinamiche che si sono create nel programma del sabato sera condotto da, dall’abbandono di Lino Banfi e alle discussioni tra Teoe Selvaggia Lucarelli. A fare un bilancio sulla trasmissione e sugli ascolti fatti fino a questo momento ci ha pensato, intervistata da Superguida tv: Sono molto soddisfatta, si tratta di una splendida conferma. La concorrenza aiuta a non stare semprecomfort zone. Sono fiera della mia squadra, del lavoro immenso e dei grandi risultati. A parte la scorsa stagione che ha avuto sviluppi particolari e imprevedibili, siamo sopra la media degli ultimi dieci anni. Abbiamo raccolto ...

Ballando con le stelle - Wanda Nara scaccia via Simona Ventura

C’è il video della rissa tra Mammucari e Caprarica nel fuorionda di Ballando con le Stelle : “Hai detto ‘ti do una bastonata’” - “Io non ti ho mai dato del cane”

“Arriva lui e spacca”. Ballando con le stelle - che numero uno in pista. Per Milly il colpo più grosso

Ballando con le Stelle - Anastasia Kuzmina parla di come ha conosciuto il fidanzato (che è un volto molto noto sui social)

Francia sotto shock: Una banda uccide un 16enne durante la festa del villaggio, clamore in rete - blue News

C' grande costernazione in Francia dopo l'attacco mortalecoltello da parte di una banda in una festa di paese. I politici dell'opposizione parlano di ... circa 350 giovani stavanoin una ...

Milly Carlucci vuole Ibrahimovic a Ballando con le stelle. Quanto è disposta a pagare la Rai ilmessaggero.it

Ballando con le stelle, il meglio di: scontro Lucarelli-Mammucari, incidente hot per Wanda Nara Corriere TV

Milly Carlucci, travolta da una bufera senza fine: Rissa tra due colleghi in diretta tv | Rischia il licenziamento

Grave imbarazzo in diretta per Milly Carlucci: dopo l'esibizione scatta un battibecco surreale a "Ballando con le Stelle".

Milly Carlucci vuole Ibrahimovic a Ballando con le stelle. Quanto è disposta a pagare la Rai e come l'ha presa lui

Il sogno di Milly Carlucci a Ballando con le stelle Riuscire a portare Zlatan Ibrahimovic nel suo show, per una puntata, come Ballerino per una notte. Fin qui c'è riuscito solo ...