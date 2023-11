Axl Rose denunciato per violenza sessuale da un’ex modella | “Un uomo delle caverne | era accecato da rabbia sessuale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) E’ stata formalizzata una denuncia nei confronti del frontman dei Guns N’s, Axl. L’accusa?. I fatti risalgono a più di 30 anni fa, esattamente al 1989, anno in cui il cantante avrebbe stuprato una ragazza conosciuta in un night club. Secondo il The Guardian, Sheila Kennedy – la vittima in questione – avrebbe accettato di buon grado l’invito dell’a trascorrere la nottata in sua compagnia nella sua camera d’hotel ma, una volta rimasti soli, la situazione sarebbe presto degenerata. Axl avrebbe fatto un massiccio abuso di alcol e stupefacenti, cosa che avrebbe aggravato i comportamenti grotteschi adottati contro la giovane. “Mi ha infilato la lingua in gola”, spiega Sheila. “Sheila afferma che Axl l’ha spinta a terra e l’ha trascinata come un ...