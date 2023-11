Audi TT addio: costruito l'ultimo esemplare

L'ultimo esemplare della mitica Tourist Trophy è statopresso lo stabilimentodi Györ in Ungheria. Lo stop arriva dopo 26 anni di produzione e tre diverse generazioni del modello. ...

Audi TT, prodotto l'ultimo esemplare dell'iconica sportiva ilGiornale.it

La nuova A5 Avant è quasi pronta, eccola in Germania Motor1 Italia

Audi TT, prodotto l’ultimo esemplare dell’iconica sportiva

Dal 1998, anno della sua nascita, l’Audi TT è stata prodotta in ben 662.762 esemplari, un numero decisamente alto per una sportiva, cosa che sottolinea come questa vettura, declinata in versione coupé ...

Audi TT addio: costruito l’ultimo esemplare

Audi TT dice addio. La notizia era nota da tempo ma adesso è arrivata la notizia che molti speravano di non ricevere mai. L’ultimo esemplare della mitica Tourist Trophy è stato prodotto presso lo ...