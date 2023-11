Atterrati 20 profughi afgani all’aeroporto di Fiumicino grazie ai corridoi umanitari

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023), 23 novembre 2023 – Sono arrivati nelle prime ore della mattinata, con un volo proveniente da Islamabad, 20afghaniaipromossi dalla Comunità di Sant’Egidio, d’intesa con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Questi nuclei familiari e singoli – tra loro anche alcuni neonati e anziani – erano rifugiati in Pakistan dall’agosto 2021 e hanno trascorso oltre due anni in condizioni estremamente precarie in un campo informale nel centro di Islamabad. Perché, dopo la caduta di Kabul e la grande mobilitazione iniziale, molti tra gli afghani riusciti a salvarsi rifugiandosi nei paesi confinanti, restano ancora in attesa di reinsediamento. Per molti, inoltre, la situazione è diventata ancora più pericolosa perché recentemente i Paesi ospitanti hanno iniziato a ...