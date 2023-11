Atletica | cross | ultimo appuntamento al Carsolina prima degli Europei

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) A due settimane daglidi Bruxelles che avranno inizio il 10 dicembre, ci si prepara all’ultima sfida del calendario nazionale, quello del, in programma per il 26 novembre. L’darà modo di definire la squadra nazionale assoluta, ma anche le giovanili Under 23 e Under 20. Atteso Eyob Faniel (Fiamme Oro) nella prova maschile di 10 chilometri, con l’atleta che fa il suo ritorno della campestre. Saranno presenti anche Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona), Ahmed Ouhda (Esercito), Luca Ursano (Atl. Vomano), Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre) e Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane). Nei 7 chilometri femminili ci si prepara ad accogliere Rebecca Lonedo (Fiamme Oro). SportFace.