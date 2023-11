Ater Roma Valeriani PD | “Interrogazione sul blocco dei lavori per il recupero dell’edificio pubblico di via Sagunto”

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Bloccati idi riqualificazionein vianel VII Municipio di. Dopo decenni di abbandono e incuria, l’Amministrazione Zingaretti aveva stanziato oltre 3,5 milioni di euro per la ristrutturazione del complesso immobiliare che si estende su circa 1700 metri quadrati” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. Il progetto diprevede al piano terra uno spazio culturale e sale per attività ricreative e di socializzazione, mentre al primo piano un centro per il sostegno alla legalità, insieme ad alcuni alloggi riservati alle donne vittime di violenza. All’esterno un giardinoe un parco giochi per bambini. Lo stabile è del 1958, ma non è mai stato completato. Per decenni è stato ...