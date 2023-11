Atalanta-Napoli | Mazzarri pronto a lanciare il suo “4-3-3”

(Di giovedì 23 novembre 2023), tempo di scelte perWalterfarà il suo esordio in panchina in, dopo dieci anni il tecnico toscano tornerà a guidare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SKY – Ottimismo in casa Napoli : Osimhen sarà convocato per la sfida con l’Atalanta

Napoli - novità importante su Osimhen : cosa filtra per l’Atalanta

Atalanta - anche Toloi è vicino al rientro. Per il Napoli recuperano cinque infortunati

Atalanta-Napoli in tv : canale - orario e streaming Serie A 2023/2024

Atalanta-Napoli - il doppio ex Denis : “Mazzarri porta entusiasmo. Gara di sabato? Ecco chi è svantaggiato”

Napoli - da Meret a Zielinski e la gestione di Osimhen : le ultime sulle scelte di Mazzarri per l'Atalanta

Inter, se Inzaghi batte Allegri ha la seconda stella in tasca. Sarà fuga come per il Napoli

... con la stessa fuga solitaria riuscita un anno fa al, che proprio dopo aver rifilato un ... Dal primo 2 - 0 a Cagliari all'ultimo, ben più importante, 2 - 1 sul campo dell', passando ...

Napoli, Osimhen spera in una convocazione per la sfida all'Atalanta Sky Sport

L’algoritmo dice Atalanta quinta a fine stagione

Come finirà il campionato Dirlo non è facile anche se le prime giornate hanno dato qualche segnale aprendo a una lotta a due tra Inter e Juventus per la conquista dello scudetto. E l’ Atalanta I ...

Denis: "Napoli svantaggiato contro l'Atalanta. Per Mazzarri c'è stato un problema"

German Denis, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino soffermandosi anche sulla trasferta che vedrà il Napoli impegnato a Bergamo contro l'Atalanta: "Non sarà certo una passeggiata.