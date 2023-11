Atalanta | cinque calciatori recuperati per il Napoli | Toloi in dubbio

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Al centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, l’torna ad allenarsi quasi al completo. Tutti i giocatori hanno fatto ritorno dalla sosta nazionali, con De Roon e Koopmeiners rientrati per ultimi ma a disposizione da domani. De Ketelaere, Scalvini, Kolasinac, Ruggeri e Holm sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizioni di Gasperini per la gara contro il. Ancora in, oggi impegnato con il gruppo solo per metà dell’allenamento, aspettando di essere valutato domani. Fermi ancora El Bilal Touré e Palomino, con l’argentino che tornerà in campo probabilmente contro il Torino. SportFace.