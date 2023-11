Astromare | ecco che fine faranno dopo la cacciata di Morgan

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 novembre 2023) Glisono l’unico duo rimasto in gara di quello che è stato il team diprima che venisse licenziato in tronco. In merito al licenziamento digirano numerosi rumors (lui sostiene una cosa, Fedez un’altra), ma poco importa. Quel che interessa al momento è sapere chegli, ovvero il duo rock formato da Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato. Chenon venisse sostituto già lo sapevamo, Davide Maggio a riguardo era stato chiaro: “La giuria sarà a tre.ladi, a X Factor 2023 hanno deciso di non sostituirlo. E così nella puntata del 23 novembre, e fino alla finalissima di giovedì 7 dicembre 2023, dietro al bancone ci saranno soltanto Fedez, Ambra e ...