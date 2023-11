Aste e camorra | ingegnere imputato dai domiciliari al carcere

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Avellino ha disposto il trasferimento daialper l’Gianluca Formisano,, insieme con altre 20 persone, nel processo sul coinvolgimento del clan avellinese Partenio nella procedure per le. I giudici hanno accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare nei confronti del professionista presentata dal sostituto procuratore della Dda Henry John Woodcock il quale ha depositato alcune conversazioni in chat dalle quali emergerebbe il condizionamento di due testimoni, Caterina De Nardo e Ciriaco De Nardo, da parte di Formisano. In particolare, sarebbe emersa da una chat in cui a conversare sono la De Nardo e Formisano un’offerta di denaro e di altre utilità in relazione “alla procedura d’asta indicata ...