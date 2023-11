Ascolti tv | prima serata mercoledì 22 novembre | chi ha vinto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per 'Io Canto Generation' share al 21,5%, secondo posto per 'Chi l'ha visto?' con l'11,5% Ottimo esordio per Gerry Scotti con ‘Io Canto Generation’, che ieri sera su Canale 5 ha ottenuto 3.191.000 spettatori e il 21.5% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto, ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3, con 2.000.000 spettatori e l’11.9% di share. Terzo piazzamento per laevento ‘Noi e…’ su Rai1, con 1.571.000 spettatori e il 9.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Una Giornata Particolare – I Medici – La Congiura dei Pazzi’ su La7 (1.215.000 spettatori, share 6.9%), ‘Stolen’ su Italia 1 (938.000 spettatori, share 5.1%), ‘Noi Siamo Leggenda’ su Rai2 (834.000 spettatori, share 4.8%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (775.000 spettatori, share 5.5%), ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (425.000 spettatori, share ...