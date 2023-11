Ascolti tv Noi e… Io canto generation chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di mercoledì 22 novembre 2023

ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2023 : TIM MUSIC AWARDS (16 - 6%) - LA RAGAZZA E L’UFFICIALE (16 - 1%) - DRITTO E ROVESCIO (6 - 9%) - DOMENICA IN (17 - 6%+15%) - DA NOI A RUOTA LIBERA (12 - 2%) - IL GP DI SINGAPORE (13 - 3%)

Ascolti TV | Domenica 17 Settembre 2023. Music Awards fermi al 16.6% (16% in access - 13.5% ultimo segmento) - non distante il finale de La Ragazza e l’Ufficiale (16.1%). Del Debbio 6.9%. Domenica In parte dal 17.6-15% - Linea Verde 23.7% - Da Noi A Ruota Libera 12.2%