Ascolti tv mercoledì 22 novembre 2023 | Noi e… | Noi siamo leggenda | Io canto generation dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Chi ha vinto la gara ditv22? La domanda torna puntuale anche oggi come tutti i giorni. Tanta la curiosità di scoprire qual è stato il programma televisivo più seguito nella serata di ieri. E allora andiamo a scoprire: Chi ha vinto la gara deglitelevisivi? La ‘sfida’, come sempre, è stata avvincente, vista la varietà di programmi proposti al pubblico. Non resta che andare a verificare chi ha vinto la sfida dello. Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra l’appuntamento con la solidarietà ‘Noi e…‘ su Rai 1 e il nuovo programma condotto da Gerri Scotti ‘Io‘ su Canale 5; su Italia 1 invece spazio a un film per ragazzi mentre Rete 4 punta sull’attualità. Ma qual è stato ...