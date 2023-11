Arrivano i dati del registro tumori in Terra dei Fuochi | sono semplicemente tragici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023)stati appena consegnati ai cittadini di Acerra, solo dopo imponenti manifestazioni di piazza,epidemiologici aggiornati al 2018 da parte del localeAsl Napoli 2 nord. I numeri: in estrema sintesi, la Provincia di Napoli, ormai da molti decenni, risulta la Provincia i cui cittadini (i più giovani di Italia) registrano la più bassa aspettativa di vita alla nascita (Istat) ma anche, e direi soprattutto, la maggiore “mortalità evitabile” (non evitata) di Italia. Nell’ambito della Provincia di Napoli, la Asl 2 nord da tempo certificapessimi insieme alla Asl Napoli 1 centro (ferma però ancora al 2013) e alla Asl Na 3 sud (nolano). In totale quindi, circa 3 milioni di cittadini campani su 6 totali ...