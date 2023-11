Ancora Messi contro Ronaldo : in programma “l’ultima danza” in Arabia Saudita

Calcio : il club di Messi smentisce trasferta in Arabia Saudita

Milan - Furlani : “Nuovo stadio? Purtroppo in Italia non facile farli. Arabia Saudita nel calcio è opportunità”

Sampdoria - Manfredi in Arabia Saudita : contatti con PIF. Spunta il nome di Mancini

Roma - la verità di Mourinho : ‘Andrò in Arabia Saudita ma…’

Gravina : “Abbiamo rifiutato i Mondiali 2030 con Arabia Saudita ed Egitto per il caso Regeni e la non condivisione di valori”

TEATRO, VERSO LA TURANDOT IN COPRODUZIONE FERRARA - COREA. SINDACO INCONTRA DELEGAZIONE ESTERA: 'APERTURA AL MONDO GRAZIE ALLA RIPRESA DELLE ...

... Ningbo, Shekou, Singapore, Gedda in, ha passato il canale di Suez, ha fatto scalo al porto di Damietta in Egitto, e poi in Spagna Barcellona e Valencia, infine, dopo quasi tre mesi, è ...

Hazard, il retroscena sul no all’Arabia Saudita: “Il denaro non mi manca…” ItaSportPress

Francia, ridotte al lumicino le speranze di Kantè per l’Europeo: paga la scelta saudita TUTTO mercato WEB

Dal rinnovo al futuro in Arabia Saudita: Mourinho, la verità sul futuro | OneFootball

“Un giorno andrò in Arabia. Ma quando dico un giorno non intendo domani o ... Friedkin e tifosi”. Il pressing saudita, col vice “chairman” e CEO ad interim della Saudi Pro League (Saad Al Lazeez) ...

Arabia Saudita mangia allenatori: 7 in 13 giornate, un esonero ogni due giornate

Un nuovo allenatore è sbarcato nel campionato saudita e il suo nome è di tutto rilievo, Si tratta infatti di Marcelo Gallardo, che in Argentina è stato una gloria sia da calciatore che da allenatore.