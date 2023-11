Antonucci carica lo Spezia: 'A Genova per vincere'

L'attaccante aquilotto guarda al futuro con fiducia e crede nella risalita 'D'Angelo ci ha dato serenità: il campionato è lungo, possiamo dire la ...

A1 femminile: autorevole Rapallo a Catania

Un Rapallo dai due volti espugna la Scuderi, battendo in rimonta la Brizz per 13 a 10, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Partono male le raga ...

Dall'ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto Un Rapallo dai due volti espugna la Scuderi, battendo in rimonta la Brizz per 13 a 10, nel match ...