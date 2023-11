Antognoni | «Mi cercarono Juve e Roma… Rimasi scioccato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Giancarlo, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e svelato alcuni retroscena di mercato Giancarlo, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e svelato alcuni retroscena di mercato. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Lanel ’77 e la Roma nell’80. Il presidente Viola m’invitò a casa sua. Nella Fiorentina erano entrati i Pontello. Liedholm, allenatore della Roma, mi voleva a tutti i costi. All’epoca c’era ancora il vincolo. Viola arrivò a offrirmi anche un attico a Piazza di Spagna. Mia moglie Rita, che è romana, spingeva perché accettassi il trasferimento. Con la, invece, erano gli anni di piombo. Melloni, il presidente di allora, mi chiamò d’urgenza. Avevano minacciato di fargli saltare in aria la casa. ...