Antognoni | che bordate alla Fiorentina! 'Trattato come il magazziniere Ci sono rimasto di me**a'

(Di giovedì 23 novembre 2023) Giancarloha parlato in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato tanti aneddoti e non ha...

Antognoni: 'Vincere per me significa prima di tutto che hai giocatori forti'

Dopo il grande gelo, siamo tornati a parlarci" dice Gianlcarlo, ex capitano della ...da allenatore anche per te equivale alla somma dei titoli " Vincere per me significa prima di tutto...

Antognoni e l’addio alla Fiorentina: “Ci sono rimasto di merda ... Goal Italia

Antognoni cancellato dalla Fiorentina, silurato con una telefonata ... Fanpage.it

Antognoni: "Io alla Juve, minacciarono di far saltare in aria la casa del presidente"

Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando di due momenti delicati della sua carriera dove poteva lasciare la Viola per ...

IL PENSIERO - Onofri: "Napoli, Mazzarri è intelligente, non cambierà il modulo"

Mazzarri, in carriera, ha sempre giocato con la difesa a tre, ma è un allenatore intelligente e credo che resterà sul modulo che ha adottato sia Spalletti che Garcia. Lindstrom Può giocare da esterno ...