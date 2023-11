Anticipazioni Amici | due eliminazioni e due nuove allieve | ecco chi

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 novembre 2023) Oggi pomeriggio agli Studi Elios di Roma si sono tenute le registrazioni della nuova puntata die queste sono leufficiale diramate dal portaleNews. Stando a quanto riferito daNews nel corso della puntata – che vedremo domenica 26 – assisteremo alla doppia eliminazione della ballerina Chiara Porchianello e della cantante Stella Cardone.perché Chiara e Stella sono finite in sfida “La puntata ha avuto inizio senza che fossero in studio: Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy, Sarah. Tutti questi allievi si trovavano in sala relax. Cosa è successo?” – si legge su SuperGuidaTv – “Come abbiamo visto in parte nel daytime di oggi, durante la settimana ai ballerini e cantanti è stato chiesto di fare una “gara” dove i ...