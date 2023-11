Anticipazioni Amici 26 novembre | 2 eliminati e una maglia sospesa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Escono ledidel 26. Cosa vedremo domenica su Canale5? Nella scuola del talento di Maria De Filippi continuano le sfide e le gare. Tanti gli ospiti attesi nel corso della puntata, a partire da ex concorrenti molto apprezzati delle precedenti edizioni del talent. In studio Orietta Berti e Stash dei The Kolors per valutare le esibizioni dei cantanti e per stilare la classifica di canto che vede al primo posto Mew seguita da Lil Jolie. Ultimo posto per Holy Francisco. A giudicare il ballo è invece Rebecca Bianchi che premia Dustin, al primo posto della classifica di gradimento, seguito da Kumo & Sofia. Ultimo posto per Gaia. Marcello Sacchetta giudica la gara di ballo dedicata all’improvvisazione. Vince Gaia. Torna adanche il ballerino e coreografo Garrison, per ...