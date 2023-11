Anteprima VitignoItalia 2024 | lunedì 27 a Napoli appuntamento con oltre 500 etichette da tutta la Penisola

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 novembre 2023)è alle porte. Una giornata di degustazioni e incontri con i produttori dedicata alla stampa, appassionati e operatori di settore per conoscere le migliori espressioni enologiche da nord a sud della. Cinquecento tra le miglioridelle più prestigiose cantine e consorzi vitivinicoli italiani saranno protagoniste27 novembre anegli eleganti saloni dell’Hotel Excelsior, dalle ore 15 fino a serata inoltrata. Una straordinaria opportunità per vivere l’esperienza di un percorso alla scoperta dell’Italia del Vino, che accompagnerà il pubblico partenopeo e non solo, naturale preludio alla 18esima edizioneprevista a giugno(da domenica 2 a martedì 4). “Si ...