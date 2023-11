Annamaria Bernardini de Pace | “Ma quale patriarcato! Le vere vittime sono gli uomini”

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’intervista rilasciata dadea “Libero” è destinata a far discutere. La regina dei divorzisti mette in

Patriarcato e polemiche, Bernardini De Pace le stronca: "Mi sono liberata"

Mentre molti scendono in piazza e manifestano contro un presunto sistema sociale in cui gli uomini detengono in via primaria il potere, la celebre divorzistaDe Pace parla di ...

Patriarcato e polemiche, Bernardini De Pace le stronca: "Mi sono liberata" Il Tempo

Bernardini de Pace: "Patriarcato Nelle coppie vedo molto più matriarcato" Liberoquotidiano.it

Annamaria Bernardini de Pace: “Le vere vittime sono gli uomini”

“Vogliono passare dalla serie B alla serie A e allora pubblicano le foto su Instagram in cui indossano le scarpe della moglie di lui prese di nascosto dalla casa al mare. Sono loro che decidono per ...

Patriarcato e polemiche, Bernardini De Pace le stronca: "Mi sono liberata"

Il caso Giulia Cecchettin ha sollevato la questione del patriarcato. Mentre molti scendono in piazza e manifestano contro un presunto sistema sociale ...