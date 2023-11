Anita sorprende tutti al Grande Fratello | “Mi manca il mio ex | non lo vedo da due anni”

Massimiliano Varrese "cuore di papá", Garibaldi stratega: le pagelle del Grande Fratello 2023

La cosa non cipiù di tanto, perché la Colmenares " contrariamente alle aspettative " con ... all'instaurare un buon rapporto con loro (certo,esclusa). Speriamo continui in questa ...

Grande Fratello, Anita choc: "Sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le te**e" Libero Magazine

Quella voglia scalmanata di prendere la vita con un giro di danza Linkiesta.it

Un Professore 2, da questa sera tutti in classe con Alessandro Gassmann – Anticipazioni

Non proprio, perché il futuro riserva sempre sorprese. Se in classe Dante dovrà far ricorso agli insegnamenti dei grandi filosofi per aiutare gli studenti con i problemi della loro età turbolenta, nel ...

Un Professore 2, da giovedì la nuova stagione con Gassmann e Claudia Pandolfi. Riassunto e anticipazioni

Dopo lo stop a "causa" di Sinner arriva su Rai 1 da giovedì 23 novembre,la seconda stagione della serie tv in sei serate “Un Professore”, basata sulla serie ...