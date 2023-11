Andreas Muller | nuovi aggiornamenti sulle gemelle | “La donatrice sta tenendo duro”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande apprensione per la gravidanza di Veronica Peparini, la coreografa di Amici che aspetta duedal ballerino e suo ex alunno. I due, che si sono conosciuti nella scuola più ambita d’Italia e poi innamorati, hanno deciso di allargare la famiglia nonostante la grande differenza d’età. Il lieto è annuncio era avvenuto qualche settimana fa a Verissimo, dove la coppia aveva rivelato non solo la gravidanza, ma anche il sesso dei bimbi in arrivo: dueVeronica Peparini: ...