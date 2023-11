Ancora una vittoria per la giovanissima amazzone pontina Rachele Petrussa

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023 Venerdì, sabato e domenica, ha gareggiato nel Concorso Nazionale 5 stelle a Montefalco nella categoria 100. Anche in questa occasione la giovaneSetina ha partecipato nella categoria Open sfidando ragazzi più grandi di lei. Nel primo giorno di gara,in sella alla sua Morita arriva seconda, mentre con Foglia pur registrando il miglior tempo non vince per una barriera fatta cadere che le costa 4 penalità.si prepara per la seconda giornata di gara a Montefalco ma nel campo prova, insieme alla sua Foglia, prima di entrare in gara, una brutta caduta causa l’infortunio della cavalla che non permette alle due di entrare in gara. Domenica, nonostante l’infortunio di Foglia,scende in campo con ...