Amici | Celentano manda in lacrime tutti | la spietata sfida che ha annientato Stella

(Di giovedì 23 novembre 2023) In questa settimana, la popolare trasmissione "di Maria De Filippi" ha offerto diverse sorprese e tensioni, grazie alle decisioni inaspettate prese da due note figure del programma: Alessandrae Anna Pettinelli. Questo ha portato a situazioni complesse per gli allievi, creando un'atmosfera di suspense e curiosità per gli episodi futuri. Alessandra: una scelta inaspettata Nel corso dell'ultima puntata, l'insegnante di danza Alessandraha deciso di mettere alla prova i ballerini in un modo del tutto originale. L'idea? Riuniregli allievi in studio e chiedere loro di esibirsi, con un twist: sarebbero stati proprio i ballerini stessi a valutare le performance degli altri. A seguito delle esibizioni, laha chiesto a...