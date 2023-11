Amici 23 | spoiler registrazione 23 novembre | ospiti | gare ed eliminazioni IN AGGIORNAMENTO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Oggi, giovedì 23, si è registrata la decima puntata di23 che vedremo in onda domenica 26su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni e glidell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.23, anticipazioni decima puntata:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.