Amici 23 | lutto per un allievo | ha già lasciato la scuola

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023)è una grande famiglia. Una volta che qualcuno mette piede nel programma di Maria De Filippi fa il suo ingresso in un clan al quale sarà legato a vita. Momenti belli, gioie, vittorie, sconfitte: tutto viene condiviso. Anche, come in questo caso, il dolore ed il. È facile quindi pensare come intorno all’si sia stretto tutto il gruppo die, con amore, lo abbia sostenuto in questo momento difficile. Nelle ore scorse hamomentaneamente la. >“Sequestrato e torturato”. Uccise a coltellate la sorella Alice, Alberto Scagni in gravissime condizioni: cosa è successo in carcere Per andare a salutare per l’ultima volta l’amata nonna. Lui è uno degli allievi più amati, al centro di un dibattito nei giorni scorsi con Rudy Zerbi dal quale, dopo un ...