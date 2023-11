Ambulatori infermieristici Noi li abbiamo già creati nei quartieri disagiati di Milano

23 novembre - Gentile Direttore, leggo sulla vostra testata che FNOPI parla diper abbattere le liste di attesa, ne sono lieta perché dal mese di maggio, noi dell'Associazione Ali di Leonardo, di cui sono la presidente, abbiamo avviato in due quartieri ...

Ambulatori infermieristici Noi li abbiamo già creati nei quartieri ... Quotidiano Sanità

Liste d'attesa. Anche ampliare le responsabilità dei Tsrm può ... Quotidiano Sanità

Punto nascita di San Vito al Tagliamento, l'équipe medica: favorevoli alla chiusura

In una lettera aperta medici e infermieri denunciano le carenze d'organico e chiedono che le cure pre e post parto vengano mantenute ...

Marche, nuove Linee Guida per i PS. Tra le novità, ambulatori per codici minori e modello predefinito di boarding in ogni ospedale

Per l'assessore Saltamartini “ancora troppi pazienti si rivolgono ai PS”, ma per godere degli “effetti sperati” della riorganizzazione del territorio e dall’aumento delle borse di studio per la medici ...