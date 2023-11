AMBC | la Bolkestein si inizia finalmente ad applicare anche a Mondragone

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 23 novembre 2023). L’aveva chiuso il suo ultimo comunicato affermando che: “prima o poi la messa a gara delle spiagge sarà inevitabile”. E immediatamente sul sito del Comune abbiamo potuto leggere che la nostra “previsione” non tarderà ad avverarsi. La Sentenza del TAR CAMPANIA, sezione VI, 31.7.2023 n. 4610, ha messo infatti un punto fermoper la nostra città. In tale Sentenza il Giudice del TAR CAMPANIA annulla una determinazione del Comune didi proroga di una concessione demaniale al 31.12.2033. E lo fa invocando l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Sentenze n. 17 e 18 del 2021 con le quali, in coerenza con l’orientamento in materia espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 14 luglio 2016, in cause riunione C-458/14 e C-67/15 è stato affermato che: ...