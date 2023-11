Altobelli | «Juventus-Inter importante ma non decisiva per la corsa scudetto!»

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il doppio ex di, Alessandro Spilloviene sul derby d’Italia.vistato da TuttoSport l’ex calciatore dice la sua sul valore della gara. NAZIONALI – Le parole di Alessandrosu Juvenuts-e su alcuni calciatore protagonisti delle due squadre: «In queste ultime gare delle qualificazione, senza togliere nulla anche agli altri giocatori che hanno dato tanto, penso che la differenza l’abbiano fatta due. Barella corre per quattro, fa bene le due fasi. Ha carattere e personalità con cui aiuta anche i compagni di squadra. Chiesa è stato nettamente tra i migliori in campo. Possono sicuramente essere importanti nella gara di Torino.torna a essere un match ...

