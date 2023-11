(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Intutto va benissimo per gli alluvionati, e se c'è qualche ritardo la responsabilità non può che essere addebitata ai cittadini che non l'hanno capito. Più o meno è quanto la presidente Giorgia, chiamata oggi a rispondere a una interrogazione sul tema, ha detto oggi al Senato. Ad ascoltarla si restae con un dubbio: pensa di poter smentire la realtà con le sueo spera di rinviare il confronto con il reale e con il giudizio dei cittadini?”. Cosi la senatrice del Pd Sandra

Alluvione in Toscana: Enpa e Brivio che dona insieme per la raccolta cibo per animali

"Abbiamo bisogno di tutti voi, aiutateci ad aiutare chi è indifeso: dateci una '' il resto lo faremo noi". Scarica il PDF pagina

Alluvione: Zampa (Pd), 'senza parole su Meloni su Emilia Romagna' La Gazzetta del Mezzogiorno

Cane smarrito da Montale durante l'alluvione: ricerche a tappeto per Guapo, anche sui social La Repubblica Firenze.it

Post alluvione: aiuti alle imprese agricole per oltre 325 milioni. VIDEO

BOLOGNA – Centosei milioni di euro dalle Regioni italiane all’Emilia-Romagna come fondo di solidarietà da impiegare in ambito agricolo per le imprese alluvionate. Si tratta di risorse provenienti dal ...

Alluvione: Zampa (Pd), ‘senza parole su Meloni su Emilia Romagna’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “In Emilia Romagna tutto va benissimo per gli alluvionati, e se c’è qualche ritardo la responsabilità non può che essere addebitata ai cittadini che non l’hanno capito. Più ...