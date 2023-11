Alfa Romeo saluta la F1 ad Abu Dhabi Il CEO | “Un’esperienza unica”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si conclude, dopo sei anni, e in occasione del Gran Premio di Abu, il sodalizio trae Sauber Motorsport in Formula 1. “Perquesta avventura in F1 ha rappresentato una vetrina internazionale di livello assoluto – il bilancio di Jean Philippe Imparato, CEO– oltre ad essere stata una esperienza umana e sportiva profonda che ha supportato lo sviluppo dei nostri prodotti con un eccellente ritorno sugli investimenti, offrendo una potente piattaforma di marketing strategico in tutto il mondo per. I benefici in termini di visibilità rappresentano un benchmark per tutto il gruppo Stellantis.ha la competizione nel proprio Dna e tornerà ad ...