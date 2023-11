(Di giovedì 23 novembre 2023) Gianniè stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova aiper scontare la pena ad un anno e dieci mesi inflitta, in via definitiva, in uno dei...

Mondo di Mezzo, Alemanno sconterà la condanna ai servizi sociali

L'ex sindaco di Roma, Gianni, è stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova aisociali per scontare la pena a un anno e 10 mesi inflitta, in via definitiva, in uno dei filoni della maxi ...

Alemanno ai servizi sociali da suor Paola: «Insegnerà italiano ai bambini stranieri». Così sconterà la condann ilmessaggero.it

Roma, traffico di influenze su «Mondo di Mezzo», Alemanno va in prova ai servizi sociali Corriere Roma

Alemanno ai servizi sociali da suor Paola: «Insegnerà italiano ai bambini stranieri». Così sconterà la condanna nell'indagine "Mondo di Mezzo"

Gianni Alemanno è stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la pena ad un anno e dieci mesi inflitta, in via definitiva, in uno ...

Mondo di Mezzo, Alemanno sconterà la condanna ai servizi sociali

Una formalità perché già da anni l’ex sindaco svolge volontariato nel "Villaggio" nel quale Suor Paola ha accolto, dal 1998 a oggi, oltre 700 figli di ragazze madri. La comunità, che sorge nei 1.200 ...