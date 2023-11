Alberto Scagni | sequestrato e massacrato di botte in cella l’uomo che uccise la sorella Alice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023)die ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Albenga., condannato in primo grado a Genova per aver ucciso la, è stato picchiato nelladel carcere di Sanremo, sezione ‘detenuti protetti’, dove è rinchiuso dopo la condanna a 25 anni e quattro mesi. Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l’intervento con l’utilizzo della forza eè stato salvato, con un’irruzione, dopo ore in cui è stato tenuto in ostaggio e torturato ore fin quasi ad ucciderlo. I due detenuti sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona., che era già stato picchiato in carcere a Genova Marassi, è stato trasferito nel ...