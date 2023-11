Alberto Scagni sequestrato e massacrato di botte in carcere | è in condizioni critiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023, l’uomo che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio 2022 a Genova, è statodida due detenuti maghrebini nella cella deldi Sanremo della sezione “detenuti protetti”. Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l’intervento con l’utilizzo della forza eè stato salvato. I due detenuti maghrebini sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona., che era già stato picchiato ina Genova Marassi, è stato trasferito nel pronto soccorso di un ospedale in

A massacrare di botte Alberto Scagni, fino al punto di ridurlo in fin di vita, sono stati due detenuti maghrebini, che lo hanno aggredito nella sezione 'detenuti protetti'. Il motivo Probabilmente il ...

