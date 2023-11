Alberto Scagni | colpevole dell’assassino della sorella | sequestrato e torturato in carcere per ore

(Di giovedì 23 novembre 2023), detenuto neldi Sanremo per aver ucciso laAlice un anno fa, è statoper ore da due detenuti maghrebini. Ora è in condizione gravi al pronto soccorso di un ospedale a causa delle numerose ferite e contusioni riportate in tutto il corpo. La ricostruzionetortura Era L'articolo proviene da Il Difforme.

