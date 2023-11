Al via Mecspe Bari Una ricerca | la transizione digitale ed energetica spinge la manifattura italiana

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 novembre 2023) I dati sull’industria manifatturiera nel 2023 mostrano un comparto a più velocità, con i settori legati allaedsolidi e capaci più di tutti di reagire ai momenti di difficoltà, come l’automotive, l’elettronica, l’elettrotecnica e la meccanica. Un settore, quello manifatturiero, che si conferma vitale per il Paese, con un fatturato a prezzi correnti che a fine anno supererà i 1.170 miliardi, con quasi 451.500 imprese attive e che prevede nel trimestre nov.’23-gen.’24 ben 400 mila assunzioni (+6,4% in confronto a un anno fa). Sebbene il tasso di crescita sia più lento e ci siano alcune difficoltà da superare, ben sette imprenditori su dieci ritengono il proprio portafoglio ordini in linea con gli obiettivi dell’azienda, il fatturato a fine 2023 rimarrà stabile o in crescita per quasi due terzi del ...