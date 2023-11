Al via la terza edizione di “Roma Arte in Nuvola”

(Di giovedì 23 novembre 2023), 23 nov. (askanews) – Da domani fino a domenica 26 novembre apre al pubblico ladi “in”, la fiera internazionale dimoderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. e promossa con EUR Spa, con la direzione artistica di Adriana Polveroni e la consulenza di Valentina Ciarallo. Organizzata presso ladi Fuksas, ospita quest’anno oltre 150 gallerie d’nazionali ed estere e propone al pubblico un’offerta artistica poliedrica, in grado di coinvolgere tutte le discipline, con un programma di talk, esposizioni, performance e installazioni. Nata come punto di riferimento per le gallerie del Centro-Sud, andando a valorizzarne l’alto potenziale, ...

Intesa Sanpaolo - al via “Up2Stars” - terza call per startup IA

Israele - gli Usa diffondono le immagini del bombardiere B1 : al via la terza missione in 8 giorni

Israele - gli Usa diffondono le immagini del bombardiere B1 : al via la terza missione in 8 giorni

Israele - gli Usa diffondono le immagini del bombardiere B1 : al via la terza missione in 8 giorni

Il gioco del telefono senza fili rivela i pregiudizi di ChatGPT

Unastoria includeva elementi che suggerivano una minaccia accanto ad altri rassicuranti, e così. In tutti e cinque gli esperimenti, ChatGPT ha riprodotto gli stessi pregiudizi osservati ...

Regione: via libera alla terza variazione al Bilancio, gli atti approvati In Consiglio

LINEE 3 - 7 - 9 - 13 - 15: DEVIAZIONE CAUSA CHIUSURA VIA ... Brescia Mobilità

Imballaggi, cosa succede dopo il via libera del Parlamento europeo

Con 426 voti favorevoli, 125 contrari e 74 astenuti il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Con alcune modifiche rispetto a ...

Us Acli, il gioco si fa duro: due terzetti in testa ai campionati

Le novità. Non si respira ancora il clima natalizio ma è già tempo di regali per gli utenti di Us Acli: al via i campionati giovanili e… la terza lega! I giovani vengono tenuti in grande ...