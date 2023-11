Al Festival Internazionale del Cinema di Salerno la proiezione di ‘Tieniti Tutto’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBonnie e Clyde in fuga sul litorale romano – Il cortometraggio “Tieniti Tutto” di Gianluca Della Monica è stato ufficialmente selezionatodeldie verrà proiettato mercoledì 29 novembre alle ore 16.00 presso ilAugusteo del capoluogo campano. Presentato in anteprima nazionale alla Festa deldi Roma lo scorso ottobre nella sezione Alice nella città, il progetto nasce dalla collaborazione tra il regista romano Gianluca Della Monica e la band Scile con l’idea di “rubare” gli ultimi momenti di una tormentata e ormai logora storia d’amore. In fuga con un bottino clamoroso, due rapinatori (Emiliano Coltorti, Celeste Savino) cercano rifugio in una remota casa sul litorale romano. Convinti che il peggio sia alle ...