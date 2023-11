Aids | 4 pazienti su 10 scoprono infezione per caso | al via campagna contro stigma

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Il 40% delle persone che vive con Hiv apprende dell'casualmente e ben 2 su 10 rimandano la comunicazione, principalmente per la paura del giudizio e dell'emarginazione. Sono alcuni dei dati dell'indagine realizzata da Elma Research su 500presentata oggi a Milano in occasione del lancio di ‘Hiv. Ne parliamo?', ladi sensibilizzazione che ricorda il primo passo per abbatteree pregiudizio, aiutare le persone a vivere meglio e con maggiore serenità. L'iniziativa, promossa in occasione della Giornata mondialel'che si celebra ogni anno il primo dicembre, è sostenuta da Gilead Sciences con il patrocinio di 16 associazioni diitaliane, della Società italiana di malattie infettive e ...