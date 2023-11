(Di giovedì 23 novembre 2023) Queleradirigenteva. Una tegola dasi abbatte sull’delleper fatti che risalgono a quando era condotta da Marcello, assessore all’ambiente della Regione Calabria arrestato (e poi scarcerato) a giugno nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì sullo “sdoganamento facile” di mascherine, insieme aldeputato leghista Gianluca Pini e vari funzionari. Ma non è la sola. La Procura di Roma, sulla scia delle contro-denunce delbraccio destro Alessandro, ha chiesto perilper abuso d’ufficio e ...

Agenzia Dogane, l'ex direttore Canali va risarcito: 350mila euro per licenziamento illegittimo. Minenna verso il rinvio a giudizio

Quel licenziamento era illegittimo, l'ex dirigente Canali va risarcito. Una tegola da 350mila euro si abbatte sull'delleper fatti che risalgono a quando era condotta da Marcello Minenna, assessore all'ambiente della Regione Calabria arrestato (e poi scarcerato) a giugno nell'ambito dell'inchiesta ...

L’agenzia delle dogane condannata a pagare 300 mila euro all’ex dirigente silurato

Marcello Minenna, ex potente direttore dell’agenzia delle dogane, oggi assessore in Calabria con le destre, ha prima voluto come braccio destro Alessandro Canali e poi l’agenzia lo ha allontanato ...

